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Албанія почала головування в ОБСЄ

Новини » Політика     01.01.2020 - 15:20
Албанія почала головування в ОБСЄ
Фото: ОБСЄ (OSCE-Mikhail Evstafiev)

Албанія перейняла пост голови ОБСЄ від Словаччини

У середу, 1 січня, Албанія почала головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення на сайті ОБСЄ.

Мандат Албанії на посту глави ОБСЄ розрахований на один рік, у 2021 році її ротації змінить Швеція.

"Вступ на посаду глави ОБСЄ є справді історичним моментом для Албанії: з країни, яка перебувала під жорстоким комуністичним режимом, ми стали одним з тих, кому випала честь очолити цю організацію. Головування в ОБСЄ знаменує собою кульмінацію нашої значної трансформації",-заявив прем'єр-міністр і міністр Європи та закордонних справ Еді Рама, вступаючи на посаду глави ОБСЄ.

При цьому він зазначив, що головування в організації у поточному році грунтується на досягненні трьох важливих цілей:

  • зосередження уваги на засадах шляхом спільного сумлінного виконання всеосяжного комплексу політичних зобов'язань;
  • досягнення змін на місцях шляхом запобігання ескалації конфліктів, моніторингу виборів, підтримки реформ та покращення безпеки і добробуту громадян;
  • продовження зміцнення діалогу, натхненного 30-ю річницею Паризької хартії

Нагадаємо, прем'єр-міністр Албанії Еді Рам заявляв, що під час Албанського головування в ОБСЄ в 2020 році конфлікт в і навколо України буде пріоритетним питанням в порядку денному організації.

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