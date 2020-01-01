Сьогодні завершився анбандлінг "Нафтогазу"

Фото: АндрІй Коболєв (РБК-Україна)

Оператор української газотранспортної системи повністю відокремився від "Нафтогазу" і став незалежною компанією

У середу, першого січня, офіційно завершився анбандлінг "Нафтогазу", в результаті чого оператор української газотранспортної системи став незалежною компанією. Про це повідомив у Facebook глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Як зазначив Коболєв, "Оператор ГТС України" отримав від НКРЕКП сертифікацію, ліцензію і тарифи на транспортування газу і тепер є повністю самостійною і дієздатною компанією.

"Сьогодні завершився анбандлінг, незалежний оператор ГТС повністю відокремився від групи Нафтогаз і почав автономну роботу - транспортування природного газу для споживачів України і ЄС. Нафотогаз перестав бути акціонером (бенефіціаром) оператора ГТС, але стає його великим клієнтом, а також готовий по-партнерськи підтримувати в ініціативах, спрямованих на розвиток цивілізованого і конкурентного газового ринку в Україні ", - написав він.

За словами Коболєва, це була наймасштабніша реформа в енергетичному секторі за час незалежності України.

"Це була наймасштабніша реформа в енергетичному секторі за всю історію незалежної України. Дякую президенту, уряду, депутатам ВРУ, НКРЕКП і всім залученим за волю і злагоджену роботу на результат, якого вдалося досягти за останні пів року", - зазначив глава "Нафтогазу".

Як повідомляло РБК-Україна, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 24 грудня ухвалила рішення про сертифікацію "Оператора газотранспортної системи УкраЇни".