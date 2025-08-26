Экс-офицер ПВО Крыма получил 15 лет тюрьмы за переход на сторону РФ
Бывший офицер тактической группы Воздушных Сил "Крым" ОСУ Александр Таранов получил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Его осудили за переход на сторону врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Святошинский районный суд Киева признал экс-офицера виновным в государственной измене и дезертирстве. По решению суда он проведет 15 лет за решеткой, а также его имущество будет конфисковано.
Военная карьера и переход на сторону врага
До оккупации Крыма Таранов работал старшим инженером службы ракетно-артиллерийского вооружения технической части ВСУ. После захвата полуострова офицер не прибыл на новую дислокацию в Винницкой области. Вместо этого добровольно перешел на службу в российские войска.
Пропаганда и "карьерный рост" у врага
Таранов участвовал в пропагандистских съемках для российских СМИ, а впоследствии получил повышение до командира дивизиона воинской части РФ в Крыму. Сейчас он пытается сбивать украинские ракеты и дроны, но результаты подразделения свидетельствуют о невысокой эффективности.
Фото: Таранов в сюжете росСМИ (Государственное бюро расследований)
Предатели среди военных и правоохранителей
Раньше мы писали о полицейском из Харьковской области, который с начала полномасштабного вторжения по май 2022 года по заказу ФСБ РФ передавал данные о перемещении подразделений ВСУ и военной техники, временной дислокации правоохранительных органов и блокпостов на территории Харьковской области. Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы.
Также в Ровенской области правоохранители задержали коллаборанта из оккупационного "МВС РФ", который после работы на российских захватчиков пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины.
В июле этого года мужчина выехал на подконтрольную Украине территорию как переселенец и обратился в местный ТЦК, предоставив ложные данные о себе, чтобы избежать разоблачения. Впоследствии его задержали в госпитале, где он пытался скрываться под видом лечения.
Также Служба безопасности Украины задержала летчика-инструктора Воздушных сил ВСУ, который шпионил в пользу российской военной разведки. Предатель передавал врагу данные о базировании истребителей F-16, Mirage 2000 и Су-24.
Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.