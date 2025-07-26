Продавал ФСБ данные о позициях ВСУ: полицейского-предателя осудили на 15 лет
Полицейский-предатель, который "сливал" врагу данные о перемещении украинских военных и позиции ВСУ, получил 15 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
"Прокуроры отстояли в Верховном Суде приговор полицейскому с Харьковщины, осужденному за государственную измену, совершенную в условиях военного положения, и незаконное хранение боеприпасов. Ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.
Следователи доказали, что осужденный с начала полномасштабного вторжения по май 2022 года по заказу ФСБ РФ передавал данные о перемещении подразделений ВСУ и военной техники, временной дислокации правоохранительных органов и блокпостов на территории Харьковской области.
Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с доводами прокурора, что вина является доказанной, квалификация действий правильной, а назначенное наказание - справедливым. Сейчас осужденный отбывает назначенное судом наказание.
Другие дела
Напомним, в конце мая был осужден 21-летний предатель, который готовил для врага огневое поражение объектов в Киеве.
Также приговор получил дезертир-предатель, который сбежал на временно оккупированную территорию Украины и воевал против наших воинов на стороне россиян. Он приговорен к 15 годам тюрьмы.
Кроме того, РБК-Украина писало о том, что суд вынес приговор бывшей сотруднице Херсонского СИЗО, которая во время оккупации региона сотрудничала с Россией.
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