Коллаборант из "мвс рф" пытался мобилизоваться в ВСУ: СБУ задержала его на Ровенщине

В Ровенской области правоохранители задержали коллаборанта из оккупационного "мвс рф", который после работы на российских захватчиков пытался вступить в ряды Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

По данным следствия, житель Михайловского района Запорожской области после захвата региона согласился сотрудничать с врагом и присоединился к местному "райотделу мвс рф". Его назначили "патрульным", выдали оружие, форму и российское "удостоверение".

На этой "должности" он выполнял задачи по преследованию участников движения сопротивления, а также проверял местных предпринимателей. Тем, кто отказывался работать по российским правилам, угрожал заключением.

Фото: СБУ задержала предателя (facebook.com/SecurSerUkraine)

В июле этого года мужчина выехал на подконтрольную Украине территорию как переселенец и обратился в местный ТЦК, предоставив ложные данные о себе, чтобы избежать разоблачения. Впоследствии его задержали в госпитале, где он пытался скрываться под видом лечения.

Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Операцию проводили сотрудники СБУ в Запорожской области совместно с Нацполицией и под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры.