Ексофіцер ППО Криму отримав 15 років тюрми за перехід на бік РФ
Колишній офіцер тактичної групи Повітряних Сил "Крим" ЗСУ Олександр Таранов отримав 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Його засудили за перехід на бік ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Святошинський районний суд Києва визнав ексофіцера винним у державній зраді та дезертирстві. За рішенням суду він проведе 15 років за ґратами, а також його майно буде конфісковане.
Військова кар’єра і перехід на бік ворога
До окупації Криму Таранов працював старшим інженером служби ракетно-артилерійського озброєння технічної частини ЗСУ. Після захоплення півострова офіцер не прибув на нову дислокацію у Вінницькій області. Натомість добровільно перейшов на службу до російських військ.
Пропаганда та "кар’єрний ріст" у ворога
Таранов брав участь у пропагандистських зйомках для російських ЗМІ, а згодом отримав підвищення до командира дивізіону військової частини РФ у Криму. Зараз він намагається збивати українські ракети та дрони, але результати підрозділу свідчать про невисоку ефективність.
Фото: Таранов у сюжеті росЗМІ (Державне бюро розслідувань)
Зрадники серед військових та правоохоронців
Раніше ми писали про поліцейського із Харківщини, який від початку повномасштабного вторгнення по травень 2022 року на замовлення ФСБ РФ передавав дані про переміщення підрозділів ЗСУ та військової техніки, тимчасової дислокації правоохоронних органів і блокпостів на території Харківської області. Йому призначено покарання - 15 років позбавлення волі.
Також на Рівненщині правоохоронці затримали колаборанта з окупаційного "МВС РФ", який після роботи на російських загарбників намагався вступити до лав Збройних сил України.
У липні цього року чоловік виїхав на підконтрольну Україні територію як переселенець та звернувся до місцевого ТЦК, надавши неправдиві дані про себе, щоб уникнути викриття. Згодом його затримали у шпиталі, де він намагався переховуватися під виглядом лікування.
Також Служба безпеки України затримала льотчика-інструктора Повітряних сил ЗСУ, який шпигував на користь російської воєнної розвідки. Зрадник передавав ворогу дані про базування винищувачів F-16, Mirage 2000 та Су-24.
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.