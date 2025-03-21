Экс-нардепу Кормышкиной и ее мужу огласили приговор: что решил суд

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности бывшего народного депутата от "Слуги народа" Ирины Кормышкиной и ее мужа. Их признали виновными в незаконном обогащении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Facebook.
САП не называет имя фигурантов. По данным источника РБК-Украина, речь идет об экс-нардепе от "Слуги народа" Ирине Кормышкиной и ее муже Юрии - экс-депутате облсовета.
В соответствии с соглашением суд признал бывшую народную избранницу виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 УК Украины, а ее мужа - ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.
Приговором суда Кормышкиной назначено окончательное наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом 4000 необлагаемых минимумов доходов граждан (68 тысяч гривен), с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на два года.
Ее мужу назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в размере 68 тысяч гривен, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства или местного самоуправления, сроком на два года.
ВАКС освободил фигурантов от отбывания основного наказания в виде лишения свободы с испытанием, установив испытательный срок продолжительностью два года. Также экс-нардепа обязали перечислить в государственный бюджет 20 млн гривен. Кроме того, обвиняемые должны перечислить 2 млн гривен на нужды ВСУ.
Напомним, в октябре прошлого года правоохранители сообщили нардепу Ирине Кормышкиной о подозрении в незаконном обогащении на более 20 млн гривен. Суд избрал ей меру пресечения в виде личного поручительства. Поручителями выступили глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.
В начале января 2025 года Кормышкиной объявили еще одно подозрение - во внесении недостоверных данных в электронную декларацию об имуществе. В рамках дела подозрение также получил ее муж.
В феврале Ирина Кормышкина подала заявление о сложении мандата, а через несколько дней Верховная Рада лишила ее депутатских полномочий.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.