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Екснардепці Кормишкіній і її чоловіку оголосили вирок: що вирішив суд

Фото: колишній народний депутат Ірина Кормишкіна (facebook com Ірина-Кормишкіна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості колишньої народної депутатки від "Слуги народу" Ірини Кормишкіної та її чоловіка. Їх визнали винними у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в Facebook.

САП не називає ім'я фігурантів. За даними джерела РБК-Україна, мова йде про екснардепку від "Слуги народу" Ірину Кормишкіну та її чоловіка Юрія - ексдепутата облради.

Відповідно до угоди суд визнав колишню народну обраницю винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366-2, ч. 1 368-5 КК України, а її чоловіка - ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 366-2 КК України.

Вироком суду Кормишкіній призначено остаточне покарання у виді п'яти років позбавлення волі зі штрафом 4000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (68 тисяч гривень), з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на два роки.

Її чоловіку призначено покарання у виді п'яти років позбавлення волі зі штрафом у розмірі 68 тисяч гривень, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, строком на два роки.

ВАКС звільнив фігурантів від відбування основного покарання у виді позбавлення волі з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю два роки. Також екснардепку зобов'язали перерахувати до державного бюджету 20 млн гривень. Крім того, обвинувачені мають перерахувати 2 млн гривень на потреби ЗСУ.

Справа Кормишкіної

Нагадаємо, у жовтні минулого року правоохоронці повідомили нардепці Ірині Кормишкіній про підозру в незаконному збагаченні на понад 20 млн гривень. Суд обрав їй запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Поручителями виступили голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

На початку січня 2025 року Кормишкіній оголосили ще одну підозру - у внесенні недостовірних даних до електронної декларації про майно. У рамках справи підозру також отримав її чоловік.

У лютому Ірина Кормишкіна подала заяву про складання мандату, а за кілька днів Верховна Рада позбавила її депутатських повноважень.

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