Экс-начальника Запорожского ОТЦК будут судить за привлечение подчиненных к ремонту собственной недвижимости

Бывший начальник Запорожского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки привлек подчиненных к ремонту собственной недвижимости. В суд передан обвинительный акт против него.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Прокуроры Запорожской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона обвиняют его в злоупотреблении служебным положением и пособничестве в уклонении военнослужащего от службы путем обмана.

Следствие установило, что с февраля по июль 2023 года обвиняемый незаконно привлекал трех подчиненных к ремонту недвижимости своей семьи. За эти работы военнослужащим безосновательно выплачено почти 270 тысяч гривен. Убытки, нанесенные государству, стали основанием для открытия уголовного дела.

Кроме того, экс-начальник фигурирует в другом судебном производстве, где его обвиняют в превышении служебных полномочий.