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Ексначальника Запорізького ОТЦК судитимуть за залучення підлеглих до ремонту власної нерухомості

Понеділок 30 вересня 2024 13:35
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Ексначальника Запорізького ОТЦК судитимуть за залучення підлеглих до ремонту власної нерухомості Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Колишній начальник Запорізького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки залучив підлеглих до ремонту власної нерухомості. До суду передано обвинувальний акт проти нього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу генпрокурора.

Прокурори Запорізької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону звинувачують його у зловживанні службовим становищем та пособництві в ухиленні військовослужбовця від служби шляхом обману.

Слідство встановило, що з лютого по липень 2023 року обвинувачений незаконно залучав трьох підлеглих до ремонту нерухомості своєї родини. За ці роботи військовослужбовцям безпідставно виплачено майже 270 тисяч гривень. Збитки, завдані державі, стали підставою для відкриття кримінальної справи.

Крім того, ексначальник фігурує в іншому судовому провадженні, де його обвинувачують у перевищенні службових повноважень.

Ексначальника Запорізького ОТЦК судитимуть за залучення підлеглих до ремонту власної нерухомості

Раніше в Тернопільській області п'ятьом працівникам ТЦК оголосили підозру через те, що вони брали хабарі у чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації.

Крім того, біля кордону в Одеській області затримали рекордну групу ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

До того ж СБУ нещодавно ліквідувала ще п'ять нових схем ухилення від мобілізації. Також було викрито голову районного ТЦК у Кривому Розі.

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