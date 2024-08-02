Схему придумал руководитель. В Тернопольской области в ТЦК "выбивали" взятки с военнообязанных

В Тернопольской области пятерым работникам ТЦК объявили подозрение. Преступная группа брала взятки у мужчин, которые хотели избежать мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

В месяц "заработки" злоумышленников составляли от 100 000 до 150 000 долларов.

Чтобы заставить военнообязанных платить, подозреваемые прибегали даже к угрозам, избиению и похищению людей.

Члены ОПГ требовали и получали неправомерную выгоду за решение вопросов во избежание мобилизации военнообязанными:

Правоохранители установили, что организовал коррупционную схему руководитель местного ТЦК. К делу привлек еще четырех человек:

Следователи полиции Тернопольской области объявили работникам одного из районных ТЦК и СП подозрения в совершении преступлений в составе организованной преступной группы.

Напомним, что недавно в Тернопольской области ликвидировали схему в ТЦК.

Преступный план для желающих избежать мобилизации был налажен чиновниками одного из районных территориальных центров комплектования области. В месяц "заработки" злоумышленников составляли от 100 до 150 тысяч долларов.

Напомним, что тогда правоохранители вручили подозрение руководителю Борщевского ТЦК и СП, а затем и руководителю Залещицкого ТЦК и СП. Однако, по информации СМИ, это не единственные причастные к схеме - есть множество сообщников.

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