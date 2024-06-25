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Часть отправили в ТЦК. Возле границы задержали группу из 47 уклонистов

Вторник 25 июня 2024 10:58
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Часть отправили в ТЦК. Возле границы задержали группу из 47 уклонистов Фото: возле границы задержали группу из 47 уклонистов (t.me/DBRgovua)
Автор: Сергей Пышкин

У границы в Одесской области задержали рекордную группу из 47 уклонистов, которые пытались незаконно сбежать за границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Каждый из "туристов" заплатил мошенникам от 5 до 18,5 тысячи долларов за обещание переправить их через границу. Последние же искали "клиентов" через Telegram-каналы.

"Но, ни своего слова дельцы не сдержали, ни даже "приличных" условий "переправки" не предоставили. Так, 47 мужчин были буквально "напакованы" в 4 грузовых микроавтобуса, где им предложили 100-километровое путешествие на матрасах". - добавляет ГПСУ.

Фото: возле границы задержали группу из 47 уклонистов (t.me/DBRgovua)

"Кортеж" был остановлен уже на подъезде к границе.

Государственное бюро расследований (ГБР), в свою очередь, отмечает, что схему организовал житель Одесской области еще в мае 2024 года. В частности, в его "команду" входил и правоохранитель. Последний консультировал водителей, как объехать блокпосты на пути к границе.

Всего была задокументирована попытка переправки через границу около 100 человек. Еще 53 уклониста не успели добраться до "точки сбора".

Что угрожает

Все участники группировки были задержаны. Организатору схемы и правоохранителю избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога:

  • организатору - 13,6 млн грн;
  • правоохранителю - 3 млн грн.

"Всем задержанным уклонистам старше 25 лет выписаны протоколы и доставлены в РТЦК", - добавляет ГБР.


Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, что СБУ недавно ликвидировало еще пять новых схем уклонения от мобилизации. Также был разоблачен глава районного ТЦК в Кривом Роге.

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