В Харькове прозвучала серия взрывов, есть прилеты
В Харькове в результате обстрела раздалась серия взрывов. Гражданских призывают находиться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова.
"В Харькове прилеты. Будьте осторожны", – написал Терехов.
Полиция Харьковской области, в свою очередь, предупреждает о том, что город находится под вражеским обстрелом и призывает гражданских находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
На даный момент другие подробности ситуации не раскрываются.
О прилетах и пострадавших призывают сообщать на спецлинию полиции 102.
Стоит добавить, что в Харьковской области была объявлена воздушная тревога еще в 08:30. Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) предупреждали о:
- в 09:16 о пусках управляемых авиационных бомб (КАБ) на Харьковской и Донецкой областях;
- в 10:08 об угрозе применения баллистического вооружения с юга.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 10:11 (alerts.in.ua)
Удар по жилой застройке
Как рассказал Терехов, россияне ударили по жилой застройке одного из крупнейших районов города, в результате чего повреждения получили многоквартирные дома.
На данный момент среди гражданских пострадавших или погибших нет.
Обстрелы Харькова и Харьковской области
В течение последних месяцев российские террористы в целом усилили обстрелы прифронтовых регионов. Также под регулярные удары врага попадает Харьковская область и Харьков.
Днем 23 июня Россия обстреляла Харьков КАБами, в результате чего пострадали 11 человек, среди которых было два ребенка 15 и 16 лет.
Также враг жестоко обстрелял город еще и 22 июня. Тогда же из-за ударов погибли два человека и более 50 получили ранения. По состоянию на утро 23 июня более 40 человек находились в больнице.
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