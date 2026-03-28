Экс-министру Сольскому избрали меру пресечения по делу о мошенничестве

Экс-министру агрополитики Николаю Сольскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 63,7 млн гривен. Чиновника подозревают в организации махинаций с несуществующим зерном кукурузы.

Об этом сообщают источники РБК-Украина .

Детали судебного решения

По информации источников, сегодня организатору схемы избрали меру пресечения в виде ареста. Сумма альтернативного залога в размере 63,7 млн гривен полностью покрывает убытки, которые были нанесены потерпевшей стороне и подтверждены соответствующей экспертизой.

Вместе с бывшим министром в деле фигурируют соорганизаторы и исполнители схемы - Владимир Васильевич Семак и Александр Николаевич Прокопец.

В отношении них в суд также направлены ходатайства об избрании аналогичной меры пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 63,7 млн гривен для каждого.

Суть махинации

По данным следствия, подозреваемые пытались реализовать 7 тысяч тонн несуществующей кукурузы путем подделки складских документов.

Согласно бумагам, элеватор продавца был заполнен урожаем, однако фактически складские помещения были пустыми.

Сейчас участникам схемы сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах.