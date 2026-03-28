Экс-министру Сольскому избрали меру пресечения по делу о мошенничестве

20:55 28.03.2026 Сб
2 мин
Суд определил сумму залога, равную размеру убытков
aimg Сергей Козачук aimg Юлия Акимова
Экс-министру Сольскому избрали меру пресечения по делу о мошенничестве Фото: экс-министр агрополитики Николай Сольский (Getty Images)

Экс-министру агрополитики Николаю Сольскому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 63,7 млн гривен. Чиновника подозревают в организации махинаций с несуществующим зерном кукурузы.

Об этом сообщают источники РБК-Украина.

Читайте также: С экс-министра агрополитики Сольского сняли электронный браслет, - источники

Детали судебного решения

По информации источников, сегодня организатору схемы избрали меру пресечения в виде ареста. Сумма альтернативного залога в размере 63,7 млн гривен полностью покрывает убытки, которые были нанесены потерпевшей стороне и подтверждены соответствующей экспертизой.

Вместе с бывшим министром в деле фигурируют соорганизаторы и исполнители схемы - Владимир Васильевич Семак и Александр Николаевич Прокопец.

В отношении них в суд также направлены ходатайства об избрании аналогичной меры пресечения в виде содержания под стражей или залога в размере 63,7 млн гривен для каждого.

Суть махинации

По данным следствия, подозреваемые пытались реализовать 7 тысяч тонн несуществующей кукурузы путем подделки складских документов.

Согласно бумагам, элеватор продавца был заполнен урожаем, однако фактически складские помещения были пустыми.

Сейчас участникам схемы сообщено о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах.

Уголовные производства и отставка

Напомним, в конце июня 2024 года стало известно, что суд снял электронный браслет с Николая Сольского. В то же время другие процессуальные обязанности для бывшего чиновника были продолжены.

Ранее, 9 мая, Верховная Рада уволила Сольского с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины. Это решение на фоне коррупционного скандала поддержали 273 народных депутата.

Стоит отметить, что тема назначения многомиллионных залогов по резонансным делам остается одной из самых обсуждаемых. РБК-Украина подробно разбирало, как именно рассчитываются суммы залогов и действительно ли эти средства помогают Вооруженным силам Украины.

Десантный корабль и тысячи морпехов США прибыли на Ближний Восток
