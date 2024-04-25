Кто такой Сольский и в чем его подозревают

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский в четверг, 25 апреля, подал заявление об отставке. Это произошло после того, как ему объявили подозрение в незаконном завладении государственной землей на 291 млн гривен и попытке завладения землей еще на 190 млн гривен.

Что известно о Николае Сольском и в чем его подозревают - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Что известно о Николае Сольском

Николай Сольский родился 22 мая 1979 в селе Росохи Самборского района Львовской области. Женат, воспитывает четырех детей.

В 2000 году окончил юридический факультет ЛНУ им.И.Франко по специальности "Правоведение".

В июле 1999 года Сольский работал переводчиком Совместного украино-канадского предприятия "Эмиграционный мост". Позже стал юрисконсультом ЗАО "Энзим".

С ноября 2001 по январь 2003 года работал юрисконсультом ООО "Юридическая фирма "Помощь" Ефимов, Темненко и партнеры".

В феврале 2003 г. стал генеральным директором ООО "Юридическая фирма "Сольский, Процик и Партнеры".

С марта 2014 по март 2019 года занимал должность заместителя исполнительного директора ООО "Юридическая фирма "Процик и Партнеры".

В 2019 году он был избран народным депутатом 9-го созыва от "Слуги народа" под номером 125 в списке (беспартийный). Член одноименной фракции. Был главой Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

В марте 2022 года Сольский был назначен министром аграрной политики и продовольствия, в связи с чем сложил полномочия народного депутата.

Также Сольский является соучредителем агрохолдинга "Украинский Аграрный Холдинг".

Декларация Сольского за 2023 год

Согласно декларации о доходах, в 2023 году Сольский получил 22,38 млн гривен доходов, большая часть которых - 21,35 млн гривен - это дивиденды от аграрного бизнеса.

По данным декларации, Сольский владеет 9% акций в компании "Агро-Лучки", по 18,73% в трех компаниях - "Наташа-Агро", "Рожновка-Агро", которые занимаются выращиванием зерновых культур, а также в Молодежном хлебоприемном предприятии. . Доли в этих предприятиях министр передал в управление.

Сольский вместе с женой владеет пятью автомобилями.

Из декларации известно, что супруга и трое детей министра живут в Португалии, где получили статус временной защиты, а еще один сын учится в школе-пансионе в Швейцарии.

В чем подозревают Сольского

23 апреля НАБУ и САП объявили подозрение экспредседателю аграрного комитета Верховной рады - действующему министру в завладении государственной землей на 291 млн грн и попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

И хотя правоохранители не называли имя должностного лица, по данным источников РБК-Украина стало известно, что речь идет о министре аграрной политики Николае Сольском.

Как сообщили в НАБУ, в состав преступной группы во главе с топ-чиновником входили должностные лица органов Госгеокадастра, а также лица, контролировавшие деятельность этих органов, так называемые "кураторы".

По данным следствия, участники схемы обеспечили уничтожение документов, на основании которых два госпредприятия в Сумской области обладали правом постоянного пользования землей. Из-за их отсутствия областной Госгеокадастр составил акт о самовольном занятии этих участков.

В дальнейшем, как информируют в НАБУ и САП, с помощью подконтрольных должностных лиц областного Госгеокадастра передали в собственность заранее определенным гражданам под видом "реализации их права на бесплатную землю". При этом условием получения земли в собственность было заключение договора о ее передаче в аренду частному агрохолдингу еще до момента получения.

В результате реализации сделки в 2017-2021 годах участники схемы завладели 1250 земельными участками общей площадью 2 493 га, стоимость которых на момент совершения преступления составила более 291 млн грн.

Кроме того, как утверждают в Антикоррупционном бюро, фигуранты также предприняли попытку завладеть 3282 га земли стоимостью около 190 млн грн, однако им помешали детективы НАБУ и прокуроры САП, которые провели обыски и наложили на участки арест.

В настоящее время о подозрении сообщили организатору схемы, действующему министру, двум кураторам органов Госгеокадастра и лицу, способствовавшему совершению преступления.

В частности, что касается самого министра Сольского, ему инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 и ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В комментарии РБК-Украина пресс-секретарь Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк рассказала, что прокуроры будут просить суд отправить министра в СИЗО без права на залог.

Вчера, 24 апреля, во время рассмотрения дела Высший антикоррупционный суд заявил о перерыве и перенес заседание на сегодня, 25 апреля.

Что говорит Сольский

Сольский сразу же отреагировал на врученное ему подозрение.

По его словам, указанные события касаются периода 2017-2018 годов, когда он еще работал адвокатом и не занимал должность госслужащего.

"Обстоятельства семилетней давности касаются спора между государственными предприятиями и физлицами, в частности военными АТО за земли, предоставленные последним во владение в соответствии с законом. Споры разрешаются судами, в том числе Верховным судом, и как мне известно, на сегодняшний день ряд решений констатируют отсутствие права госпредприятий на земле, которые, вероятно, подразумевают НАБУ", - заявил министр и добавил, что "сотрудничает со следствием".

Сегодня, 25 апреля, стало известно, что Сольский подал заявление об отставке с должности министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что заявление будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний.

"Да, я написал заявление об отставке с должности министра", - позже заявил Сольский.

Он назвал это правильным шагом и добавил, что дальнейшая судьба будет зависеть от решения Верховной рады Украины.