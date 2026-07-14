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Экскомбриг 155 ОМБр сделал первое заявление о резонансном убийстве

13:22 14.07.2026 Вт
2 мин
Признает ли Лучанов свою вину?
aimg Валерий Ульяненко aimg Юлия Акимова
Фото: экскомбриг 155 ОМБР Станислав Лучанов (РБК-Украина)

Экскомбриг 155-й бригады Станислав Лучанов, бойцов которого подозревают в убийстве братьев в Киевской области, впервые прокомментировал дело.

Об этом сообщает РБК-Украина из здания суда.

Лучанов, комментируя громкое дело, рассказал, признает ли он свою вину.

"Нет, не признаю", - ответил он на вопрос о том, признает ли свою вину.

Экскомандир 155 ОМБР также отметил, что не согласен с обвинением.

Кроме того, Лучанов в ответ на вопросы журналистов сказал, что не видел братьев, тела которых были обнаружены на территории части. Остальное, по его словам, установит следствие.

"Находился в отпуске, не мог давать такие приказы подчиненным", - подчеркнул он.

В то же время экскомбриг согласился с предложением стороны обвинения избрать ему меру пресечения в виде ареста. Обещает сотрудничать со следствием.

Что предшествовало

Напомним, после резонансного дела о похищении и убийстве людей в Киевской области Станислава Лучанова отстранили от исполнения служебных обязанностей. По версии следствия, в ночь на 28 июня семеро мужчин ворвались во двор, где находились двое братьев, после чего насильно вывезли их в неизвестном направлении.

В ходе расследования правоохранители задержали девять военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады, подозреваемых в причастности к похищению гражданских. Среди них - командир одного из батальонов. Все задержанные военные были отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Также 11 июля стало известно, что командир 155-й отдельной механизированной бригады (воинская часть А5001) Станислав Лучанов самовольно покинул место службы. Уже 13 июля его задержали в Киеве.

Все о резонансном убийстве в Киевской области бойцами 155-й бригады - читайте в материале РБК-Украина.

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