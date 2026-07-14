Екскомбриг 155 ОМБр зробив першу заяву про резонансне вбивство

Лучанов, коментуючи резонансну справу, розповів, чи визнає провину..

"Ні, не визнаю", - відповів він на питання про те, чи визнає свою провину.

Екскомандир 155 ОМБР також зазначив, що не погоджується з обвинуваченням.

Крім того, Лучанов у відповідь на запитання журналістів сказав, що не бачив братів, тіла яких знайшли на території частини. Решту, за його словами, встановить слідство.

"Перебував в відпустці, не міг давати таких наказів підлеглим", - наголосив він.

Водночас екскомбриг погодився з пропозицією сторони обвинувачення обрати йому запобіжний захід у вигляді арешту. Обіцяє співпрацювати зі слідством.

Що передувало

Нагадаємо, після резонансної справи про викрадення та вбивство людей на Київщині Станіслава Лучанова відсторонили від виконання службових обов'язків. За версією слідства, у ніч проти 28 червня семеро чоловіків увірвалися на подвір'я, де перебували двоє братів, після чого силоміць вивезли їх у невідомому напрямку.

У ході розслідування правоохоронці затримали дев'ятьох військовослужбовців 155-ї окремої механізованої бригади, яких підозрюють у причетності до викрадення цивільних. Серед них - командир одного з батальйонів. Усіх затриманих військових відсторонили від виконання службових обов'язків.