Экс-комбрига 155 ОМБр, сбежавшего в СЗЧ, задержали в Киеве
Экс-комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова, бойцов которого подозревают в убийстве братьев в Киевской области, задержали в Киеве.
Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе Генпрокурора.
Отмечается, что Лучанова задержали в Киеве.
Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил задержание 10 подозреваемого в убийстве двух братьев в Киевской области.
"Люди, совершающие преступление, должны понимать, что неотвратимость наказания обязательно будет для всех причастных", - подчеркнул он.
Фото: задержание Лучанова (t.me/Klymenko_MVS)
Клименко рассказал, что сотрудники полиции Киевщины проработали десятки камер видеонаблюдения, проанализировали маршруты передвижения автомобилей, установили использованные ТС и собрали доказательства, позволившие поэтапно воспроизвести хронологию преступления.
Станислав Лучанов возглавил 155-ю отдельную механизированную бригаду в феврале 2026 года. До назначения он был начальником штаба 425-го отдельного штурмового полка "Скала".
Что предшествовало
Ранее Лучанов был отстранен от исполнения служебных обязанностей после резонансного инцидента с похищением и убийством людей в Киевской области. По данным следствия, в ночь на 28 июня группа из семи человек ворвалась во двор двух братьев и насильно вывезла их в неизвестном направлении.
В рамках расследования правоохранители задержали девять военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады, подозреваемых в причастности к похищению гражданских.
Среди задержанных есть командир одного из батальонов бригады. Все подозреваемые военные официально отстранены от исполнения служебных обязанностей.
Кроме того, 11 июля стало известно, что командир 155 отдельной механизированной бригады (военная часть А5001) Станислав Лучанов самовольно покинул место службы.
В Оперативном командовании "Північ" подтвердили эту информацию. Там сообщили, что бывший комбриг был объявлен в розыск, а в отношении военнослужащих бригады продолжается досудебное расследование.