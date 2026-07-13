Экс-комбрига 155 ОМБр, сбежавшего в СЗЧ, задержали в Киеве

Экс-комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова, бойцов которого подозревают в убийстве братьев в Киевской области, задержали в Киеве.

Об этом РБК-Украина сообщили в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что Лучанова задержали в Киеве.

Министр внутренних дел Игорь Клименко подтвердил задержание 10 подозреваемого в убийстве двух братьев в Киевской области.

"Люди, совершающие преступление, должны понимать, что неотвратимость наказания обязательно будет для всех причастных", - подчеркнул он.

Фото: задержание Лучанова (t.me/Klymenko_MVS)

Клименко рассказал, что сотрудники полиции Киевщины проработали десятки камер видеонаблюдения, проанализировали маршруты передвижения автомобилей, установили использованные ТС и собрали доказательства, позволившие поэтапно воспроизвести хронологию преступления.

Станислав Лучанов возглавил 155-ю отдельную механизированную бригаду в феврале 2026 года. До назначения он был начальником штаба 425-го отдельного штурмового полка "Скала".

Что предшествовало

Ранее Лучанов был отстранен от исполнения служебных обязанностей после резонансного инцидента с похищением и убийством людей в Киевской области. По данным следствия, в ночь на 28 июня группа из семи человек ворвалась во двор двух братьев и насильно вывезла их в неизвестном направлении.

В рамках расследования правоохранители задержали девять военнослужащих 155-й отдельной механизированной бригады, подозреваемых в причастности к похищению гражданских.

Среди задержанных есть командир одного из батальонов бригады. Все подозреваемые военные официально отстранены от исполнения служебных обязанностей.