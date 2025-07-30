За сутки "под ключ": прокурора будут судить за незаконное оформление инвалидности
Прокурора Уманской окружной прокуратуры Черкасской области будут судить за незаконное получение инвалидности II группы. Интересно, что все бюрократические процедуры в свое время у подозреваемого заняли всего сутки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Офиса Генерального прокурора.
Отмечается, что подозреваемым оказался заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области.
Его обвиняют в том, что он противоправно получил II группу инвалидности и незаконные выплаты пенсионного обеспечения.
Подробности дела
Зная об отсутствии у себя тяжелых расстройств здоровья, поскольку 31 июля 2020 года получил заключение врача об удовлетворительном состоянии здоровья, подозреваемый в этот же день обратился к руководству областного центра медико-социальной экспертизы с целью безосновательного получения направления для прохождения медико-социальной экспертизы.
В этот же день должностные лица провели все формальности и приняли решение об установлении ему II группы инвалидности.
Весь процесс установления инвалидности прокурору, то есть прохождение системы вышеупомянутых медико-социальных процедур в двух учреждениях, занял одни сутки.
Установлено, что с июля 2020 года по конец ноября 2024 прокурору выплачено 477 тысяч гривен пенсии по инвалидности.
Подозреваемый был уволен с должности заместителя руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области.
Скандалы с МСЭК
Напомним, что в прошлом году в СМИ появилась информация о том, что прокурорам Хмельницкой облпрокуратуры получить статус инвалидности "помогла" скандальная председатель Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа.
Председатель Хмельницкой облпрокуратуры Алексей Олейник сообщил, что такой статус сейчас якобы имеют 48 прокуроров из 225. Заметим, что это почти четверть сотрудников Хмельницкой областной прокуратуры.
Тогдашний генеральный прокурор Украины Андрей Костин на этом фоне поручил провести служебную проверку. Заметим, что украинский президент Владимир Зеленский созвал СНБО из-за данного скандала.
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