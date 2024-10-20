Зеленский созвал СНБО из-за скандала с "инвалидностью" прокуроров, ждет жестких решений
В Украине прокуроров заподозрили в оформлении фальшивой "инвалидности". Этот вопрос будет вынесен на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский заметил, что пока Украина на дипломатическом уровне с партнерами договаривается об оборонных пакетах и обсуждает, как противостоять российской агрессии, внутри страны ситуация не менее серьезная.
"К сожалению, в тылу здесь, в Украине, случаются вещи, с которыми никаких врагов не надо. Это реально внутренний враг. Происходящее с МСЭК - медико-социальными экспертными комиссиями - и наглостью людей, в частности, прокуроров, воспользовавшихся своими с МСЭК и пооформляли себе фальшивые инвалидности", - подчеркнул президент.
Он отметил, что ждет соответствующих жестких решений.
"Я жду от правоохранителей, в частности, прежде всего СБУ, ДБР, Офиса генпрокурора, соответствующих быстрых жестких решений. Назначил СНБО", - добавил глава государства.
Скандалы из МСЭК
Напомним, что на днях в СМИ появилась информация о том, что прокурорам Хмельницкой облпрокуратуры получить статус инвалидности "помогла" скандальная глава Хмельницкого МСЭК Татьяна Крупа.
На что глава Хмельницкой облпрокуратуры Алексей Олейник сообщил, что такой статус пока якобы имеют 48 прокуроров из 225. Заметим, что это почти четверть сотрудников Хмельницкой областной прокуратуры.
Генеральный прокурор Украины Андрей Костин на этом фоне поручил провести служебную проверку.
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