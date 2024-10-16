В Хмельницкой области прокуроры могли "купить" инвалидность: Костин приказал расследовать
Полсотни прокуроров Хмельницкой областной прокуратуры якобы получили группы инвалидности. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин поручил провести служебное расследование по распространению этой информации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис Генерального прокурора.
Что предшествовало
Сегодня в СМИ распространилась информация о том, что якобы 50 прокуроров Хмельницкой области, во главе с областным прокурором Алексеем Олейником, оформили инвалидность, вероятно, из-за коррупционной схемы Татьяны Крупы в МСЭК.
По данным журналистов, только один прокурор области и его супруга не оформляли себе инвалидность.
Реакция генпрокурора
Как отметили в Генпрокуратуре, будет проведено служебное расследование информации о получении групп инвалидности 50 прокурорами Хмельницкой областной прокуратуры.
"Служебное расследование будет охватывать проверку не только информации, касающейся вышеупомянутой областной прокуратуры, но и других органов прокуратуры", - говорится в сообщении.
Отмечается, что комиссия по проведению служебного расследования уже приступила к сбору информации и документов для выяснения этих обстоятельств.
Скандал с главой Хмельницкой МСЭК Татьяной Крупой
3 и 4 октября правоохранители провели обыски у главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы. В ее кабинете обнаружили 100 тысяч долларов и поддельные медицинские документы. ДБР выявило почти 5,2 млн долларов, 300 тыс. евро, более 5 млн грн, украшения и доказательства отмывания денег через бизнес.
Крупа пыталась избавиться от части средств, выбросив две сумки с полмиллионом долларов через окно. 5 октября ее задержали, а 7 октября суд избрал меру пресечения – содержание под стражей на 60 суток с возможностью залога в 500 млн грн.
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