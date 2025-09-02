Экс-руководителя Хмельницкой прокуратуры будут судить за незаконное оформление инвалидности

Работники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывшего руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры, который незаконно оформил себе пенсию по инвалидности. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

Следствие установило, что в 2020 году чиновник при содействии должностных лиц медико-социальной экспертной комиссии незаконно получил пожизненно II группу инвалидности. При этом он точно знал об отсутствии у него функциональных нарушений, которые соответствуют критериям установления соответствующей группы.

В дальнейшем он обратился в территориальное подразделение Пенсионного фонда Украины и оформил пенсию. Общая сумма полученных им выплат составляет более 1 млн гривен.

Бывший прокурор обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины). Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 12 лет с конфискацией имущества.

Действия врача МСЭК, который способствовал в незаконном установлении группы инвалидности, квалифицированы по ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление и выдача заведомо ложного официального документа, совершенные группой лиц).