Экс-глава Верховного суда Непала возглавит новый кабмин после масштабных протестов

Бывшая глава Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась возглавить временный кабинет министров страны. Ранее протестующие уже называли ее имя в числе других возможных кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на непальское издание Khabarhub .

Отмечается, что главная движущая сила протестов в стране, молодежное движение Gen-Z, предложило сформировать временное гражданское правительство во главе с экс-главой ВС Сушилой Карки после внутренних обсуждений и дискуссий.

Предложение передали начальнику штаба непальской армии Ашоку Раджу Сигделу. По его словам, армия была не против кандидатуры и начала собственные переговоры с Карки. Также экс-глава Верховного суда имеет большую поддержку среди участников протестов.