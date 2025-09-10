ua en ru
Ср, 10 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Экс-глава Верховного суда Непала возглавит новый кабмин после масштабных протестов

Непал, Среда 10 сентября 2025 18:10
UA EN RU
Экс-глава Верховного суда Непала возглавит новый кабмин после масштабных протестов Иллюстративное фото: масштабные протесты вспыхнули в Непале (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Бывшая глава Верховного суда Непала Сушила Карки согласилась возглавить временный кабинет министров страны. Ранее протестующие уже называли ее имя в числе других возможных кандидатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на непальское издание Khabarhub.

Отмечается, что главная движущая сила протестов в стране, молодежное движение Gen-Z, предложило сформировать временное гражданское правительство во главе с экс-главой ВС Сушилой Карки после внутренних обсуждений и дискуссий.

Предложение передали начальнику штаба непальской армии Ашоку Раджу Сигделу. По его словам, армия была не против кандидатуры и начала собственные переговоры с Карки. Также экс-глава Верховного суда имеет большую поддержку среди участников протестов.

Кроме Карки, рассматривались и другие кандидатуры, в частности мэры непальского города Дхаран и столицы страны Катманду. Также возглавить правительство предлагали роялисту и бизнесмену Прасаи, но тот отказался.

Протесты в Непале

Акции начались после блокировки социальных сетей и переросли в общенациональное выступление против коррупции и хаоса в стране. Силовые структуры не смогли остановить участников протестов, а армия Непала также не вмешалась.

По данным СМИ, только за один день количество погибших превысило 20 человек, общее количество жертв достигло 24. Среди атакованных объектов оказались резиденция премьер-министра, здание президентской администрации и другие ключевые государственные учреждения.

Ситуация в стране остается критической: фактически государственный аппарат парализован, протестующие контролируют значительную часть столицы, а общество охвачено страхом из-за пожаров, погромов и нападений.

Все детали о протестах в Непале - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Непал
Новости
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Россия требует еще 6 тысяч кв. км украинской земли для завершения войны, - Вэнс
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России