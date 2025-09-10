ua en ru
Ексголова Верховного суду Непалу очолить новий кабмін після масштабних протестів

Непал, Середа 10 вересня 2025 18:10
Ексголова Верховного суду Непалу очолить новий кабмін після масштабних протестів Ілюстративне фото: масштабні протести спалахнули в Непалі (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Колишня очільниця Верховного суду Непалу Сушила Карки погодилася очолити тимчасовий кабінет міністрів країни. Раніше протестувальники вже називали її ім'я в числі інших можливих кандидатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на непальске видання Khabarhub.

Зазначається, що головна рушійна сила протестів в країні, молодіжний рух Gen-Z, запропонував сформувати тимчасовий цивільний уряд на чолі з ексголовою ВС Сушилою Каркі після внутрішніх обговорень та дискусій.

Пропозицію передали начальнику штабу непальської армії Ашоку Раджу Сігделу. За його словами, армія була не проти кандидатури та почала власні переговори з Каркі. Також ексголова Верховного суду має велику підтримку серед учасників протестів.

Окрім Каркі, розглядалися й інші кандидатури, зокрема мери непальського міста Дхаран та столиці країни Катманду. Також очолити уряд пропонували роялісту та бізнесмену Прасаї, але той відмовився.

Протести в Непалі

Акції почалися після блокування соціальних мереж і переросли в загальнонаціональний виступ проти корупції та хаосу в країні. Силові структури не змогли зупинити учасників протестів, а армія Непалу також не втрутилася.

За даними ЗМІ, тільки за один день кількість загиблих перевищила 20 осіб, загальна кількість жертв сягнула 24. Серед атакованих об'єктів опинилися резиденція прем'єр-міністра, будівля президентської адміністрації та інші ключові державні установи.

Ситуація в країні залишається критичною: фактично державний апарат паралізовано, протестувальники контролюють значну частину столиці, а суспільство охоплене страхом через пожежі, погроми та напади.

Всі деталі про протести в Непалі - в матеріалі РБК-Україна.

