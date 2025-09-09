Парламент в огне, власть убегает: все о масштабных протестах в Непале (фото, видео)

Непал охватили массовые протесты - митингующие подожгли парламент и резиденции политиков. Армия задействовала вертолеты для эвакуации чиновников, а премьер-министр Кхадга Прасад Шарма Оли объявил об отставке.

РБК-Украина рассказывает, что сейчас известно о массовых протестах и их последствиях.

Эскалация протестов

По данным СМИ, на фоне обострения ситуации в Катманду армия Непала эвакуирует министров из их резиденций. Сообщается, что пять вертолетов используют для транспортировки чиновников в международный аэропорт Трибхуван, который закрыли для всех рейсов. VIP-персон разместили в военных казармах Махараджгандж.

Ранее премьер-министр Шарма Оли обратился к командующему армии генералу Ашоку Раджа Сигделю с просьбой помочь удержать ситуацию под контролем и обеспечить его безопасный выход из резиденции.

Однако военные посоветовали премьеру сложить полномочия, заявив, что стабилизация возможна только после его отставки.

Штурм резиденций и поджоги

Протестующие атаковали резиденции президента, премьера и нескольких министров. Участники беспорядков также подожгли дом лидера правящей партии и президента Непальского конгресса Шера Бахадура Деубы, уничтожив находившиеся внутри автомобили.

Повреждены Верховный суд, офис Генерального прокурора и другие муниципальные здания. Поджог парламента страны стал самой большой эскалацией - в соцсетях распространяются кадры с огромным пламенем и черным дымом над комплексом.

Также демонстранты подожгли отель Hilton в Катманду, который принадлежит одному из лидеров правящей партии.

Международный аэропорт Трибхуван закрыли, а все рейсы отменены на фоне эскалации беспорядков по всей стране.

Координация протестов

По данным местных СМИ, протестующие координируют свои действия через платформу Discord. В сообщениях распространяют инструкции по изготовлению коктейлей Молотова, повреждению самолетов в аэропорту и поиску боеприпасов в полицейских участках.

Причины протестов

Протесты в Непале вспыхнули из-за недовольства коррупционной политикой правительства и запретом социальных сетей. Ранее были заблокированы YouTube, X (Twitter), WhatsApp, Facebook, Instagram и другие платформы.

Хотя впоследствии власти отменили запрет, а в столице ввели комендантский час, это не остановило протестующих.

Во время предыдущих акций погибли по меньшей мере 19 человек, еще более 100 получили ранения.