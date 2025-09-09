ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Здание парламента Непала в огне: в сети показали видео

Катманду, Вторник 09 сентября 2025 21:09
UA EN RU
Здание парламента Непала в огне: в сети показали видео Фото: в Непале подожгли здание парламента (x.com/clashreport)
Автор: Иван Носальский

В Непале протестующие подожгли здание парламента и другие государственные учреждения. В сети появились кадры пожара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Online Khabar.

Протестующие подожгли государственные учреждения, партийные офисы, резиденции лидеров, имущество скандальных бизнесменов, а также офисы СМИ. На политиков были совершены физические нападения, чего ранее никогда не происходило.

По информации издания, в результате массовых поджогов "все архивы государственных институтов, накопленные за историю Непала, превратились в дым"

Протесты в Непале

Акции начались после блокировки социальных сетей и переросли в общенациональное выступление против коррупции и хаоса в стране. Силовые структуры не смогли остановить участников протестов, а армия Непала также не вмешалась.

По данным СМИ, только за один день число погибших превысило 20 человек, общее количество жертв достигло 24. Среди атакованных объектов оказались резиденция премьер-министра, здание президентской администрации и другие ключевые государственные учреждения.

Ситуация в стране остается критической: фактически государственный аппарат парализован, протестующие контролируют значительную часть столицы, а общество охвачено страхом из-за пожаров, погромов и нападений.

Все детали о протестах в Непале - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Непал
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины