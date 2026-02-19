Экс-футболисту "Колоса" избрали меру пресечения за нападение на ТЦК: что решил суд

Бывшему игроку футбольного клуба "Колос" Даниилу Колеснику, который ударил работника ТЦК, объявили подозрение. Также суд избрал ему меру пресечения.

Об этом РБК-Украина сообщили в Нацполиции.

По данным полиции, суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для Колесника.

Что известно

Инцидент произошел на днях в селе Святопетровское Бучанского района. По данным следствия, 24-летний Даниил Колесник во время конфликта ударил кулаком военнослужащего ТЦК и СП, который проверял военно-учетные документы. Тот получил телесные повреждения.

После огласки футбольный клуб "Колос" извинился перед военными, отстранил игрока от тренировок и начал процедуру расторжения с ним трудовых отношений.

18 февраля в Киевской области полиция задержала Даниила Колесника.

Сам экс-футболист заявляет, что якобы вступился за многодетного отца, в отношении которого, по его словам, применяли неправомерные действия.

В полиции эту версию пока не подтверждают. После задержания он также обнародовал в соцсетях видео конфликта и свою позицию.

Экс-футболист "Колоса" также утверждает, что не скрывался и не избегал ответственности.

"Я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали. Это могут подтвердить свидетели", - рассказал он.

Сейчас Колеснику грозит до пяти лет лишения свободы.