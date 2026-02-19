ua en ru
Чт, 19 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

Экс-футболисту "Колоса" избрали меру пресечения за нападение на ТЦК: что решил суд

Четверг 19 февраля 2026 10:37
UA EN RU
Экс-футболисту "Колоса" избрали меру пресечения за нападение на ТЦК: что решил суд Фото: Даниил Колесник (dynamo.kiev.ua)
Автор: Юлия Акимова, Ірина Глухова

Бывшему игроку футбольного клуба "Колос" Даниилу Колеснику, который ударил работника ТЦК, объявили подозрение. Также суд избрал ему меру пресечения.

Об этом РБК-Украина сообщили в Нацполиции.

Читайте также: Экс-футболиста "Колоса" арестовали за нападение на военного ТЦК

По данным полиции, суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для Колесника.

Что известно

Инцидент произошел на днях в селе Святопетровское Бучанского района. По данным следствия, 24-летний Даниил Колесник во время конфликта ударил кулаком военнослужащего ТЦК и СП, который проверял военно-учетные документы. Тот получил телесные повреждения.

После огласки футбольный клуб "Колос" извинился перед военными, отстранил игрока от тренировок и начал процедуру расторжения с ним трудовых отношений.

18 февраля в Киевской области полиция задержала Даниила Колесника.

Сам экс-футболист заявляет, что якобы вступился за многодетного отца, в отношении которого, по его словам, применяли неправомерные действия.

В полиции эту версию пока не подтверждают. После задержания он также обнародовал в соцсетях видео конфликта и свою позицию.

Экс-футболист "Колоса" также утверждает, что не скрывался и не избегал ответственности.

"Я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали. Это могут подтвердить свидетели", - рассказал он.

Сейчас Колеснику грозит до пяти лет лишения свободы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Футбол Суд
Новости
"Мы не можем просто уйти": Зеленский заявил о трех разных позициях по Донбассу
"Мы не можем просто уйти": Зеленский заявил о трех разных позициях по Донбассу
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"