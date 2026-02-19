Экс-футболисту "Колоса" избрали меру пресечения за нападение на ТЦК: что решил суд
Бывшему игроку футбольного клуба "Колос" Даниилу Колеснику, который ударил работника ТЦК, объявили подозрение. Также суд избрал ему меру пресечения.
Об этом РБК-Украина сообщили в Нацполиции.
По данным полиции, суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста для Колесника.
Что известно
Инцидент произошел на днях в селе Святопетровское Бучанского района. По данным следствия, 24-летний Даниил Колесник во время конфликта ударил кулаком военнослужащего ТЦК и СП, который проверял военно-учетные документы. Тот получил телесные повреждения.
После огласки футбольный клуб "Колос" извинился перед военными, отстранил игрока от тренировок и начал процедуру расторжения с ним трудовых отношений.
18 февраля в Киевской области полиция задержала Даниила Колесника.
Сам экс-футболист заявляет, что якобы вступился за многодетного отца, в отношении которого, по его словам, применяли неправомерные действия.
В полиции эту версию пока не подтверждают. После задержания он также обнародовал в соцсетях видео конфликта и свою позицию.
Экс-футболист "Колоса" также утверждает, что не скрывался и не избегал ответственности.
"Я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали. Это могут подтвердить свидетели", - рассказал он.
Сейчас Колеснику грозит до пяти лет лишения свободы.