Экс-футболиста "Колоса" арестовали за нападение на военного ТЦК

В Киевской области полиция задержала бывшего футболиста "Колоса" Даниила Колесника за нападение на военного ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Детали инцидента

Инцидент произошел в селе Святопетровское.

Как рассказали в полиции, мужчина увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт.

"После злоумышленник намеренно нанес удар кулаком военнослужащему, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.

Задержание и последствия

Полицейские установили личность нападавшего. 24-летнего фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Известно, что мужчина был игроком местного спортивного клуба. После огласки инцидента руководство заведения приняло решение о его немедленном увольнении.

Что грозит

Прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение побоев или причинение телесных повреждений должностному лицу).

Колеснику грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: полицейские Киевщины задержали экс-футболиста Даниила Колесника, который нанес телесные повреждения военнослужащему ТЦК (kv.npu.gov.ua)