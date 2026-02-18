Экс-футболиста "Колоса" арестовали за нападение на военного ТЦК
В Киевской области полиция задержала бывшего футболиста "Колоса" Даниила Колесника за нападение на военного ТЦК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Детали инцидента
Инцидент произошел в селе Святопетровское.
Как рассказали в полиции, мужчина увидел работу военнослужащих ТЦК по проверке военно-учетных документов и, подойдя к одному из них, спровоцировал конфликт.
"После злоумышленник намеренно нанес удар кулаком военнослужащему, в результате чего потерпевший получил телесные повреждения", - говорится в сообщении.
Задержание и последствия
Полицейские установили личность нападавшего. 24-летнего фигуранта задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Известно, что мужчина был игроком местного спортивного клуба. После огласки инцидента руководство заведения приняло решение о его немедленном увольнении.
Что грозит
Прокуратура начала досудебное расследование по ч. 2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины (умышленное нанесение побоев или причинение телесных повреждений должностному лицу).
Колеснику грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото: полицейские Киевщины задержали экс-футболиста Даниила Колесника, который нанес телесные повреждения военнослужащему ТЦК (kv.npu.gov.ua)
Что предшествовало
Напомним, что фигурантом громкого скандала стал 24-летний нападающий резервной команды ковалевцев "Колос-2" Даниил Колесник.
На днях футболист лично обнародовал в Instagram видео, на котором он наносит удар в лицо мужчине в военной форме.
Несмотря на то, что впоследствии игрок закрыл свою страницу, кадры конфликта быстро разлетелись по сети и вызвали значительный резонанс.
Реакция футбольного клуба "Колос" и его президента Андрея Засухи была мгновенной: руководство официально извинилось перед украинцами и военнослужащими, отстранив Колесника от тренировок.
Также было принято решение о безотлагательном увольнении нападающего из команды.
