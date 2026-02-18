ua en ru
Экс-футболист "Колоса" рассказал свою версию драки с ТЦК и показал видео

Киевская область, Среда 18 февраля 2026 16:02
UA EN RU
Экс-футболист "Колоса" рассказал свою версию драки с ТЦК и показал видео Фото: Даниил Колесник (фото: ФК "Минай")
Автор: Валерий Ульяненко

Экс-футболист "Колоса" Даниил Колесник после задержания за нападение на военных ТЦК сделал заявление и выложил в сеть новое видео инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Колесника в Instagram.

Читайте также: Экс-футболисту "Колоса" готовят подозрение за нападение на военного ТЦК

Он написал, что вся его жизнь, как спортсмена, "построена на дисциплине, результате и ответственности за свои действия". Колесник добавил, что в ситуации, которая произошла, он вступился за человека, в отношении которого применялись неправомерные действия.

"На видео, которое прикреплено к посту, видно, что представители ТЦК намеренно сбили гражданина автомобилем. Более того, они в грубой форме угрожали применить огнестрельное оружие и первые стали наносить телесные повреждения", - сказано в его посте.

Экс-футболист "Колоса" также утверждает, что не скрывался и не уклонялся от ответственности.

"Я самостоятельно пришел в отделение полиции, добровольно предоставил видео и объяснения. Меня не задерживали. Это могут подтвердить свидетели", - рассказал он.

Что предшествовало

Напомним, 24-летний нападающий ковалевского "Колоса" Даниил Колесник попал в громкий скандал после распространения видео, на котором он бьет военнослужащего ТЦК.

Футболист ударил военного ТЦК, который якобы первым спровоцировал конфликт, защищая многодетного отца. В полиции эту версию пока не подтверждают.

Футбольный клуб "Колос" извинился перед военными, отстранил игрока от тренировок и начал процедуру расторжения с ним трудовых отношений.

В среду, 18 февраля, полиция задержала экс-футболиста. Колеснику грозит до пяти лет лишения свободы.

Подробнее о скандале, реакции соцсетей и других драках Колесника - читайте в материале РБК-Украина.

