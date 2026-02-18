ua en ru
Экс-футболисту "Колоса" готовят подозрение за нападение на военного ТЦК

Среда 18 февраля 2026 14:16
UA EN RU
Экс-футболисту "Колоса" готовят подозрение за нападение на военного ТЦК Фото: Даниил Колесник (dynamo.kiev.ua)
Автор: Ірина Глухова, Юлия Акимова

Бывшему игроку футбольного клуба "Колос" Даниилу Колеснику готовятся объявить подозрение из-за нападения на военного ТЦК в Киевской области.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Яна Ермоленко.

Читайте также: Экс-футболиста "Колоса" арестовали за нападение на военного ТЦК

Следственные действия и подготовка подозрения

По словам пресс-секретаря, правоохранители уже проводят необходимые мероприятия для официального выдвижения обвинений.

"Сейчас с данным мужчиной продолжаются следственные действия и готовится сообщение ему о подозрении", - отметила Ермоленко.

Она также уточнила, что Колесник сейчас находится в Бучанском районном управлении полиции Киевской области. Вопрос об избрании ему меры пресечения (содержание под стражей в СИЗО или другой вариант) будет решаться совместно с прокуратурой после завершения первоочередных следственных действий.

Версия о "защите гражданского"

В социальных сетях распространяется информация, якобы футболист ударил военного, защищая многодетного отца, а представитель ТЦК якобы первым спровоцировал конфликт. В полиции эту версию пока не подтверждают.

"Нет, пока подтвердить мы этого не можем. Мы все выясняем. Если появится новая подробная информация, мы обязательно ее опубликуем", - подчеркнула пресс-секретарь полиции Киевщины.

Что предшествовало

Напомним, 24-летний нападающий ковалевского "Колоса" Даниил Колесник попал в громкий скандал после распространения видео, на котором он бьет военнослужащего ТЦК.

Сначала футболист хвастался этим поступком на своей странице в Instagram, где обычно демонстрировал беззаботную жизнь, однако впоследствии удалил сообщение и закрыл доступ к профилю.

Реакция футбольного клуба "Колос" была мгновенной: руководство извинилось перед военными, немедленно отстранило игрока от тренировок и начало процедуру расторжения с ним трудовых отношений.

Уже сегодня стало известно, что после резонансного инцидента полиция задержала экс-футболиста.

