Экс-футболисту "Колоса" готовят подозрение за нападение на военного ТЦК

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь полиции Киевской области Яна Ермоленко.

Следственные действия и подготовка подозрения

По словам пресс-секретаря, правоохранители уже проводят необходимые мероприятия для официального выдвижения обвинений.

"Сейчас с данным мужчиной продолжаются следственные действия и готовится сообщение ему о подозрении", - отметила Ермоленко.

Она также уточнила, что Колесник сейчас находится в Бучанском районном управлении полиции Киевской области. Вопрос об избрании ему меры пресечения (содержание под стражей в СИЗО или другой вариант) будет решаться совместно с прокуратурой после завершения первоочередных следственных действий.

Версия о "защите гражданского"

В социальных сетях распространяется информация, якобы футболист ударил военного, защищая многодетного отца, а представитель ТЦК якобы первым спровоцировал конфликт. В полиции эту версию пока не подтверждают.

"Нет, пока подтвердить мы этого не можем. Мы все выясняем. Если появится новая подробная информация, мы обязательно ее опубликуем", - подчеркнула пресс-секретарь полиции Киевщины.