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Экс-нардепа Деркача заочно будут судить за госизмену и незаконное обогащение

Украина, Вторник 20 февраля 2024 19:50
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Экс-нардепа Деркача заочно будут судить за госизмену и незаконное обогащение Архивное фото: Андрей Деркач (wikipedia org Petro Zhuravel)
Автор: Дмитрий Браславский

Высший антикоррупционный суд постановил осуществлять специальное судебное производство в отношении бывшего нардепа. Его обвиняют в госизмене и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Имя и фамилия депутата не указаны, однако ранее источники РБК-Украина в правоохранительных органах сообщали, что речь идет об Андрее Деркаче.

20 февраля 2024 года коллегия судей ВАКС удовлетворила ходатайство прокурора САП об осуществлении специального судебного производства в отношении Деркача.

Он в течение 2019-2022 годов получил не менее 567 тысяч долларов от правоохранительных и разведывательных органов РФ за подрывную деятельность против Украины, в частности за дискредитацию Украины на международной арене, ухудшение дипломатических отношений с Соединенными Штатами Америки, а также осложнение интеграции Украины в Европейский союз и НАТО.

Указанное постановление вступает в законную силу с момента его вынесения и отдельному обжалованию не подлежит.

Расследование против Деркача

Напомним, 27 октября 2022 года Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал тогда еще парламентария Андрея Деркача. Он подозревается в том, что он за период с 2019 по 2022 год получил более полумиллиона долларов от россиян за подрывную деятельность против Украины.

При этом еще в сентябре 2022 Деркача объявляли в розыск. В мае президент Украины Владимир Зеленский утвердил новые санкции против 37 человек. В список попал и бывший народный депутат Андрей Деркач.

13 января 2023 года Верховная рада поддержала инициативу лишить Деркача депутатского мандата. А в конце ноября правоохранители направили в суд дело против Деркача. За государственную измену и незаконное обогащение ему грозит до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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