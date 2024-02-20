Екс-нардепа Деркача заочно судитимуть за держзраду і незаконне збагачення

Вищий антикорупційний суд постановив здійснювати спеціальне судове провадження щодо колишнього нардепа. Його звинувачують у держзраді й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру .

Ім'я та прізвище депутата не вказано, проте раніше джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомляли, що йдеться про Андрія Деркача.

20 лютого 2024 року колегія суддів ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП про здійснення спеціального судового провадження щодо Деркача.

Він протягом 2019-2022 років отримав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних і розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України, зокрема за дискредитацію України на міжнародній арені, погіршення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Америки, а також ускладнення інтеграції України до Європейського союзу та НАТО.

Зазначена постанова набирає законної сили з моменту її постановлення та окремому оскарженню не підлягає.

Розслідування проти Деркача

Нагадаємо, 27 жовтня 2022 року Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував тоді ще парламентаря Андрія Деркача. Його підозрюють у тому, що він за період з 2019 по 2022 рік отримав понад півмільйона доларів від росіян за підривну діяльність проти України.

При цьому ще у вересні 2022 року Деркача оголошували у розшук. У травні президент України Володимир Зеленський затвердив нові санкції проти 37 осіб. До списку потрапив і колишній народний депутат Андрій Деркач.

13 січня 2023 року Верховна рада підтримала ініціативу позбавити Деркача депутатського мандата. А наприкінці листопада правоохоронці скерували до суду справу проти Деркача. За державну зраду і незаконне збагачення йому загрожує до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.