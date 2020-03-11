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Зеленський звільнив голову Київської ОДА та призначив нового

Новини » Політика     11.03.2020 - 09:58
Зеленський звільнив голову Київської ОДА та призначив нового
Фото: Олексій Чернишов (ureclub.com)

Зеленський призначив тимчасово виконуючого обов'язки глави Київської ОДА

Президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Чернишова з посади голови Київської обласної державної адміністрації. Про це йдеться в указі президента.

Разом з тим, президент призначив Василя Володіна тимчасово виконуючим обов’язки голови Київської ОДА.

В указі говориться "звільнити Чернишова Олексія Михайловича з посади голови Київської обласної державної адміністрації згідно з поданою ним заявою".

Додамо, Василь Володін обіймав посаду заступника голови Київської обласної державної адміністрації. До цього був виконувачем обов'язків генерального директора ДП "Електронмаш".

Відзначимо, Чернишов був на посаді голови Київської ОДА 5 місяців. Зеленський його призначив 28 жовтня. На початку березня він став міністром розвитку громад і територій в уряді Дениса Шмигаля.

До цього, також недовго, головою Київської ОДА був Михайло Бно-Айріян. Він також сам написав заяву про відставку. Це сталося лише через 100 днів після призначення на цю посаду. До цієї заяви повідомлялося про конфлікти з частиною нардепів від правлячої партії "Слуга народу". Зокрема, його звинувачували в корупції і зв'язках з одіозними чиновниками.

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