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Зеленський призначив голову Сумської ОДА

Новини » Політика     11.03.2020 - 15:59
Зеленський призначив голову Сумської ОДА
Фото: Роман Грищенко (0564.ua)

Володимир Зеленський звільнив тимчасово виконуючого обов'язки голови Сумської ОДА Ірину Купрейчик

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Сумської обласної державної адміністрації Романа Грищенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений у середу, 11 березня.

"Призначити Грищенка Романа Сергійовича головою Сумської обласної державної адміністрації", - йдеться в указі №74/2020.

Водночас, Володимир Зеленський звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Сумської ОДА Ірину Купрейчик.

Зазначимо, що Роман Грищенко з квітня 2018 року обіймав посаду військового прокурора Харківського гарнізону. До призначення в Харківській області він працював військовим прокурором Київського гарнізону. В органах військової прокуратури працює понад 13 років.

Додамо, що восени минулого року Кабмін погоджував на посаду голови Сумської ОДА кандидатуру Інни Пащенко, після чого в лютому 2020 року уряд погодив кандидатуру Дмитра Живицкого. Сумська область без голови ОДА з червня 2019 року. Тимчасово виконуючими обов'язки були Вадим Акперов та Ірина Купрейчик.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський змінив голову Київської ОДА. Таким чином, президент звільнив Олексія Чернишова, а на його місце призначив Володимира Володіна тимчасово виконуючого обов'язки голови.

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