Протидії не було: в САП розповіли про справу ПриватБанку

Активізація справи ПриватБанку відбулася у зв'язку із завершенням експертиз. При цьому ніяких протистоянь між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і владою не було.

Після того, як в лютому було виписано підозра голові правління банку Олександру Дубілету, а також затриманий його перший заступник Володимир Яценко, стала з'являтися інформація про нібито опір в цій справі з боку, зокрема, керівництва Офісу генпрокурора.

"Там була проведена експертиза, яка завершилася в другій половині лютого. Активізація справи була десь в листопаді - грудні 2020 року, а результати експертизи прийшли в 20-х числах лютого, вони як раз підтвердили ті збитки, які ми й інкримінували підозрюваним", - пояснив Грищук.

При цьому він зазначив, що у справі "є процесуальні особливості", однак не можна говорити, що це якийсь спротив.

"Є процесуальні моменти: десь прокурор каже, що треба щось зробити, десь детектив переробляє. Це робочі моменти, не можу сказати, що якийсь опір був. Але в цій справі є багато епізодів. Грубо кажучи, є епізод про розкрадання 5 млрд доларів з ПриватБанку, і там справа ще далека від завершення", - додав Грищук.