"Олімпік" звільнив головного тренера після серії поразок в УПЛ

Фото: Жуліо Сезар (olimpik.com.ua)

Колишній гравець "Реала" Жуліо Сезар покинув свій пост

"Олімпік" припинив співпрацю з головним тренером Жуліо Сезаром. Про це повідомляється на сайті донецького клубу.

Рішення про відставку бразильця і ​​його тренерського штабу президент клубу Владислав Гельзін прийняв відразу після поразки від "Карпат" (1:3). Разом з Жуліо Сезаром у відставку відправлені і його асистенти - Хав'єр Луруенья і Кирило Куренко.

В чотирьох стартових матчах УПЛ команда, очолювана бразильським наставником, зазнала чотири поразки з різницею м'ячів 2:8. Як результат - останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

Про те, хто стане новим головним тренером "Олімпіка" буде відомо протягом найближчих днів. Проте наголошується, що переговори з іншим іноземним фахівцем знаходяться на просунутій стадії.

40-річний Жуліо Сезар очолив "Олімпік" 6 липня. Як футболіст захищав кольори майже двох десятків клубів, найвідомішими з яких стали "Вальядолід", "Реал", "Мілан", "Реал Сосьєдад", "Бенфіка" і "Олімпіакос".

Нагадаємо, "Олімпік" подав позов до Спортивного арбітражного суду проти УАФ.