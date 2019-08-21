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Іспанський асистент тренера вирішив залишити "Динамо"

Новини » Спорт    21.08.2019 - 18:21
Іспанський асистент тренера вирішив залишити "Динамо"
Фото: Вісенте Гомес (fcdynamo.kiev.ua)

Гомес тільки в червні повернувся в київський клуб

Іспанський тренер Вісенте Гомес, який входив до тренерського штабу Олександра Хацкевича, прийняв рішення залишити "Динамо". Про це повідомляє Sport Arena.

У "Динамо" були не проти залишити іспанця в клубі, однак той вирішив піти після звільнення Хацкевича.

Зазначимо, що Вісенте Гомес був асистентом Сергія Реброва в "Динамо" в період з 2014 по 2017 роки, після чого працював в "Аль-Гарафі" і "Спартаку". У червні цього року іспанець повернувся в "Динамо", але тепер знову покидає клуб.

Минулого тижня, після вильоту з Ліги чемпіонів від бельгійського "Брюгге" (0: 1, 3: 3) з поста головного тренера "Динамо" був звільнений Олександр Хацкевич. Новим наставником "біло-синіх" став колишній спортивний директор клубу Олексій Михайличенко.

"Динамо" наступний матч в чемпіонаті України проведе в суботу - кияни на НСК Олімпійський візьмуть донецький "Олімпік". Зараз "біло-сині" посідають 5 місце в Прем'єр-лізі і відстають від донецького "Шахтаря" на 6 очок, але у "Динамо" ще є гра в запасі.

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