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Михайличенко вдруге очолив "Динамо"

Новини » Спорт    15.08.2019 - 15:57
Михайличенко вдруге очолив "Динамо"
Фото: Олексій Михайличенко (fcdynamo.kiev.ua)

Останнім часом обіймав посаду спортивного директора клубу

Новим головним тренером київського "Динамо" призначений Олексій Михайличенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "біло-синіх".

До тренерського штабу Михайличенка увійде його колишній партнер по "Динамо" Вадим Євтушенко. Про інших асистентів головного тренера буде повідомлено додатково.

Уже у п’ятницю, 16 серпня, настввник проведе перше тренування з командою

Останнім часом він обіймав посаду спортивного директора клубу.

Михайличенко вже очолював "Динамо" у 2002-2004 роках. Він виграв з командою два чемпіонати, Кубок і Суперкубок України, а покинув свою посаду після вильоту команди з 3 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів від "Трабзонспора".

Нагадаємо, на тренерському містку 56-річний фахівець змінив Олександра Хацкевича, під керівництвом якого "Динамо" втретє поспіль вилетіло з кваліфікації ЛЧ.

"Динамо" не змогло обіграти "Брюгге" і вилетіло з Ліги чемпіонів "Шахтар" взяв реванш у "Динамо" за поразку в Суперкубку України
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