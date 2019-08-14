Хацкевича звільнили з посади тренера "Динамо"

Фото: Олександр Хацкевич (fcdynamo.kiev.ua)

Хацкевича звільнили після програшу "Брюгге"

Олександр Хацкевич звільнений з посади головного тренера футбольного клубу "Динамо" (Київ). Про це йдеться в повідомленні на сайті "Динамо".

Повідомляється, що футбольний клуб "Динамо" (Київ) припинив співпрацю з Хацкевичем. Разом з ним звільнено весь тренерський штаб першої команди.

"ФК "Динамо" (Київ) дякує Олександру Хацкевичу та його помічникам за проведену більше двох років роботу і бажає успіхів у подальшій діяльності. Про те, хто буде працювати з командою далі, буде повідомлено пізніше", - відзначили в клубі.

Відзначимо, напередодні "Динамо" не змогло обіграти бельгійський "Брюгге" і вилетіло з Ліги чемпіонів. Матч в Києві на НСК "Олімпійський" завершився внічию - 3: 3, зустріч на виїзді завершилася з рахунком 1: 0 на користь бельгіцев.

Таким чином, "Динамо" втретє поспіль з Хацкевичем вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. У сезоні 2017/18 кияни програли в третьому раунді кваліфікації швейцарському "Янг Бойз". У минулому році за підсумками двох зустрічей пройшли чеську "Славію", проте в плей-офф поступилися нідерландському "Аяксу".



