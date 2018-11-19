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Трамп довіряє думці в. о. генпрокурора США щодо розслідування втручання РФ у вибори

Новини » Політика    19.11.2018 - 02:20
Трамп довіряє думці в. о. генпрокурора США щодо розслідування втручання РФ у вибори
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Jim Mattis)

Президент США не втручатиметься, якщо Вітакер вирішить згорнути розслідування у російській справі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп не має наміру перешкоджати виконуючому обов'язки генпрокурора Меттью Вітакеру, якщо він вирішить згорнути розслідування втручання Росії у вибори президента США в 2016 році. Про це Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, передає РБК-Україна.

"Рішення за ним. Я думаю, що він політично проникливий. Він дуже розумний", - похвалив Вітакера американський президент.

У відповідь на питання, чи буде він скасовувати рішення Вітакера, якщо той вирішить обмежити розслідування, Трамп відповів, що втручатися не буде.

Нагадаємо, лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що його партія внесе до Конгресу законопроект, який захистить розслідування про втручання Російської Федерації e вибори 2016 року і можливу змову Москви з представниками кампанії президента США Дональда Трампа.

Демократи мають намір вжити заходів, якщо виконуючий обов'язки міністра юстиції Метью Вітакер не відмовиться від контролю за розслідуванням, яке він раніше критикував.

Шумер вважає, що якщо Вітакер залишиться, то створить конституційну кризу, оскільки гальмуватиме роботу Мюллера або звільнить його.

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