Трамп не буде зустрічатися з Мюллером у справі про втручання РФ у вибори

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Трамп заявив пресі, що раніше дав "дуже глибокі відповіді на питання, які не слід було ставити"

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він, "ймовірно", не буде зустрічатися зі спецпрокурором Робертом Мюллером з питань зв'язків з Росією в 2016 році під час президентських виборів у США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами Трампа, його письмові відповіді на питання спецпрокурора будуть останньою реакцією на це розслідування. Зокрема, президент США заявив журналісту телекомпанії Fox News Крісу Воллесу у неділю, 18 листопада, що нещодавно він дав "дуже-дуже глибокі відповіді на питання, які не слід було ставити".

"Мабуть, це все", - підсумував Трамп.

Інтерв'ю амриканского президента телеканалу Fox News було записано в Білому домі в п'ятницю і випущеному в ефір у неділю. Трамп в спілкуванні з журналістом сказав, що його адвокати завершують готувати відповіді приблизно на 25 питань Мюллера.

"Вони пишуть те, що я їм кажу", - сказав Трамп.

Письмові відповіді Трампа на питання спецпрокурора юристи президента передадуть в найближчі дні. Зазначимо, що адвокат президента Руді Джуліані говорив минулого тижня, що деякі питання Мюллера створили для адвокатів "більше проблем в юридичному плані, ніж інші".

"Деякі питання були непотрібними, деякі були можливими пастками, а деякі можна вважати як не відносяться до справи", - сказав адвокат.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп заявив, що не має наміру перешкоджати виконуючому обов'язки генпрокурора Меттью Вітакеру, якщо він вирішить згорнути розслідування втручання Росії у вибори президента США в 2016 році.

Раніше РФ відмовилася відповідати на позов щодо втручання у вибори США. Російський посол і Мін'юст РФ направили в суд Манхеттена свої заперечення проти розгляду за позовом американської Демократичної партії до російського уряду і Головного управління Генштабу.