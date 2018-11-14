РФ відмовилася відповідати на позов щодо втручання у вибори США

Фото: Анатолій Антонов (GettyImages)

Зокрема, Мін'юст РФ навів правові аргументи про непідсудність справи судам США

Міністерство юстиції Росії і посол РФ у Сполучених Штатах Америки Анатолій Антонов заявили про відмову брати участь у судовому розгляді за позовом Національного комітету Демократичної партії США про втручання Кремля у вибори. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російські ЗМІ.

Зокрема, російський посол та Мінюст РФ направили до суду Манхеттена свої заперечення проти розгляду за позовом американської Демократичної партії до російського уряду і Головного управління Генштабу.

Так, демократи звинувачують Росію у втручанні у виборчу кампанію 2016 року на користь республіканця Дональда Трампа шляхом організації злому їхньої комп'ютерної системи та оприлюднення електронного листування.

Зокрема, Антонов заявив про порушення імунітету РФ, а Мін'юст навів правові аргументи про непідсудність справи судам США.

Повідомляється, що суддя Окружного суду у Манхеттені Джон Кетл залучив до матеріалів справи Нацкомітету Демократичної партії проти РФ "листи посла РФ у США Анатолія Антонова та російського Мін'юсту". Зазначимо, що раніше суд зобов'язав відповідачів представити свої заперечення у справі до 7 грудня.

Додамо також, що у квітні Нацкомітет звинуватив уряд Росії, інтернет-ресурс Wikileaks і виборчий штаб Трампа у змові для роботи впливу на результати президентських виборів 2016 року. Демократи вимагають, щоб відповідачі визнали намір проникнути у комп'ютерну мережу партії і розповсюдити викрадену звідти інформацію. На переконання позивачів, хакерські атаки перешкодили демократам спілкуватися з виборцями і збирати пожертвування.

Нагадаємо, у жовтні комісія спецпрокурора Роберта Мюллера анонсувала, що після проміжних виборів до Конгресу в листопаді 2018 року надасть основні висновки за своїм розслідування щодо втручання РФ у вибори США. Трамп же заявив, що його адміністрація відповість на питання спецпрокурора Мюллера.

Як писало РБК-Україна, лідер демократів у Сенаті США Чак Шумер заявив, що його партія має планує внести до Конгресу законопроект, який би захистив розслідування про втручання Росії у вибори 2016 року і можливу змову Москви з представниками кампанії президента США Трампа.