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У США назвали терміни завершення слідства по втручання РФ у вибори

Новини » Політика    24.11.2018 - 10:58
У США назвали терміни завершення слідства по втручання РФ у вибори
Фото: сенатор Річард Берр (flickr.com)

Слідство щодо втручання РФ у вибори триватиме ще півроку

Слідство у справі про втручання Російської Федерації в американські вибори завершиться за півроку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву сенатора Річарда Берра, який очолює комітет з розвідки, агентству Bloomberg.

За словами Берра, комісія сенату США, яка розслідує втручання Росії у вибори, буде працювати ще як мінімум півроку. Раніше цього строку комісія не зможе представити підсумкову доповідь. Він також зазначив, що на сьогодні тривають допити свідків, і висловив сумнів у тому, що слідству вдасться залучити до громадських слухань таких ключових фігур, таких як Дональд Трамп-молодший.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що він не буде зустрічатися з спецпрокурором Робертом Мюллером з питань зв'язків з Росією в 2016 році під час виборів.

У середині листопада у президента України Петра Порошенка заявили, що РФ втручається в президентські вибори в Україні ще до їхнього початку. Ця заява стала відповіддю на слова президента Росії Володимира Путіна про готовність працювати з будь-якою новою владою України.

 

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