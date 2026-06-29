ua en ru
Пн, 29 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

Экран, который видит: ученые создали новый тип пикселя

19:12 29.06.2026 Пн
3 мин
Инновационные дисплеи способны считывать изображения одновременно
aimg Ольга Завада
Экран, который видит: ученые создали новый тип пикселя Экраны научили фиксировать взгляд и окружение (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Ученые из ETH Zurich создали уникальный Фурье-пиксель. В отличие от традиционных жидкокристаллических или OLED-пикселей, способных только излучать свет в мониторах или фиксировать его в матрицах фотокамер, новая разработка объединяет обе эти функции в единой структуре.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature.

Технические принципы и оптические феномены

Концепция Фурье-пикселя базируется на сложных явлениях волновой оптики, однако математические расчеты по ее реализации оказались относительно простыми.

Название технология получила в честь выдающегося математика Жозефа Фурье, формулы которого ученые использовали для моделирования искусственного микрорельефа.

Главные инженерные особенности разработки:

Двунаправленный контроль: элемент взаимодействует с тремя ключевыми параметрами световой волны - ее интенсивностью (амплитудой), фазой колебаний и поляризацией.

Микроструктурная поверхность: конструкция представляет собой интерфейс с четко рассчитанным волнистым рельефом, взаимодействующим с поверхностными световыми волнами.

Конверсия волн: специальная геометрия позволяет превращать рассеянные световые волны в управляемые оптические паттерны, несущие полезную информацию, действуя одновременно как микроскопический излучатель и сенсор.

По словам соавторов проекта Янника Глаузера и Сандера Фонка, разработка трансформирует классическое представление о пикселе как о простой точке с определенной яркостью. Фурье-пиксель является компактным полноценным оптическим устройством для тотального контроля светового поля.

Руководитель научной группы профессор Дэвид Норрис подчеркнул, что эксперименты полностью подтвердили математические модели: заданный волновой узор на практике мгновенно сгенерировал необходимый оптический результат.

Экран, который видит: ученые создали новый тип пикселя"Поверхность Фурье" создана командой в предварительном исследовании. (источник: Дэвид Норрис)

Читайте больше : Похожие на вечный двигатель: изобретения XIX века работают 180 лет без остановки

Перспективы практического применения

Создание рабочих прототипов, пусть и в виде очень малых частиц, открывает технологические возможности для разработки устройств следующего поколения.

Потенциальные сферы внедрения технологии:

Гибридные дисплеи-камеры: создание экранов, где каждый миллиметр матрицы не только транслирует картинку, но параллельно фиксирует взгляд пользователя, уровень внешнего освещения или анализирует жесты без использования отдельных объективов.

Голографические системы и AR: использование полного спектра свойств света (включая фазу и поляризацию) позволит создавать реалистичные трехмерные голограммы и значительно усовершенствовать очки дополненной реальности.

Адаптивная оптика: создание систем связи и мониторинга, способных самостоятельно и динамически корректировать параметры выходного светового сигнала в зависимости от условий среды, которые они фиксируют в тот же момент.

Несмотря на то, что коммерческое использование экранов-камер на базе Фурье-пикселей остается перспективной нишей, швейцарские ученые уже сделали первый фундаментальный шаг в этом направлении.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Гаджеты Ученые
Новости
Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон "Сокол" (видео)
Силы обороны впервые сбили новый российский зенитный дрон "Сокол" (видео)
Аналитика
Дипломатия дронов и не только. Как Украина ищет партнеров в Азии в обход Пекина
Виктор ОлифировАналитик, историк Дипломатия дронов и не только. Как Украина ищет партнеров в Азии в обход Пекина