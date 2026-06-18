Земля ощутит столкновение двух сверхмассивных чёрных дыр: когда это произойдёт

Международная группа астрономов обнаружила, что чрезвычайно яркий блазар в галактике Markarian 501, расположенной в 500 миллионах световых лет от Солнечной системы, на самом деле представляет собой систему из двух сверхмассивных чёрных дыр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на научное исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society .

Неожиданное открытие двойного джета

Блазары - одни из самых ярких объектов во Вселенной. Они представляют собой активные ядра галактик, питающихся сверхмассивными черными дырами и испускающих мощные струи высокоэнергетического излучения (джеты) в сторону Земли.

На протяжении многих лет астрономы замечали странное изменение ориентации джета в галактике Маркарян 501, которое не укладывалось в классические модели.

Чтобы разгадать эту загадку, исследователи из Института радиоастрономии имени Макса Планка проанализировали более 83 массивов данных международной сети радиотелескопов Very Long Baseline Array.

Результаты показали, что вместо одной большой струи там существуют две отдельные струи. Вторая струя петлей закручивается против часовой стрелки вокруг центра.

Это означает, что каждое из этих излучений питается отдельной гигантской чёрной дырой, масса каждой из которых в пределах от 100 миллионов до 1 миллиарда раз превышает массу Солнца.

Кольцо Эйнштейна

В июне 2022 года астрономы зафиксировали уникальное явление: космические гиганты выстроились в идеальную линию так, что огромная гравитация первой черной дыры искривила свет от джета второй.

Явление образовало практически идеальный круг, известный как кольцо Эйнштейна. Эффект гравитационной линзы окончательно подтвердил теорию о наличии именно пары объектов.

Сейчас чёрные дыры находятся на астрономически ближайшем расстоянии:

они совершают полный оборот одна вокруг другой по часовой стрелке примерно каждые 121 день.

Расстояние между ними в 250-540 раз превышает расстояние от Земли до Солнца.

Они неуклонно сближаются и, по расчетам учёных, столкнутся и слиятся в одну огромную чёрную дыру менее чем через 100 лет.

Что это означает для науки?

Когда неизбежный коллапс произойдет, это событие вызовет колоссальный выброс гравитационных волн - мощных колебаний в ткани пространства-времени.

Эти волны будут значительно мощнее любых подобных явлений, которые человечество фиксировало ранее.

Существующие на Земле и будущие космические детекторы смогут четко уловить этот сигнал - это даст учёным уникальную возможность подробно изучить природу, эволюцию и внутренние свойства сверхмассивных чёрных дыр.