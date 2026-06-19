Похожи на вечный двигатель: изобретения XIX века работают 180 лет без остановки

Учёные и инженеры продолжают изучать два выдающихся изобретения XIX века, которые фактически воплотили идею "вечного движения".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Uncle John’s Lore .

Часы Беверли: заводка за счет атмосферы

Механические часы, созданные шотландским математиком и астрономом Артуром Беверли в 1864 году для выставки в Новой Зеландии, ни разу не заводились вручную после их запуска. Сейчас он хранится на кафедре физики Университета Отаго в Данидине.

В отличие от обычных напольных часов, где гирю на цепи нужно периодически поднимать ключом, изобретение Беверли делает это самостоятельно. Секрет заключается в герметичной коробке с воздухом объемом около одного кубического фута, соединенной с подвижной диафрагмой.

Когда температура воздуха в комнате в течение дня изменяется хотя бы на 6°F (около 3,3°C), воздух внутри коробки расширяется или сжимается. Этого минимального движения диафрагмы достаточно, чтобы поднять внутренний груз, тем самым обеспечивая часам ход на следующие сутки.

Механизм останавливался лишь несколько раз: для проведения технического обслуживания, очистки от пыли или в те редкие дни, когда суточное колебание температуры в помещении было меньше необходимой нормы.

Оксфордский электрический звонок: аккумулятор, не гаснущий с 1840 года

Еще одно исключительное устройство находится в Оксфордском университете в Англии. Это электрический звоночек, приобретенный профессором физики Робертом Волкером в 1840 году, который непрерывно звенит уже более 180 лет.

По оценкам учёных, за это время крошечный металлический шарик (язычок), подвешенный на шелковой нити, ударил по двум латунным колокольчикам около 10 миллиардов раз.

Принцип работы основан на электростатическом притяжении и отталкивании:

шарик касается первого колокольчика, получает заряд и отталкивается ко второму.

Касаясь второго колокольчика, она меняет заряд и летит к первому.

Поскольку процесс требует ничтожного количества энергии, сухие батареи (электрохимические столбы), которые по форме напоминают подсвечники, до сих пор не разрядились.

Самое парадоксальное в том, что никто в мире точно не знает, из чего именно сделаны эти аккумуляторы. Устройство закрыто герметичным стеклянным колпаком, поэтому движение шарика можно увидеть, но звук услышать невозможно.

Учёным остаётся только ждать, пока батареи полностью разрядятся, чтобы разобрать механизм и исследовать состав химических элементов, которые оказались настолько долговечными.