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Мощность ИИ и практически идеальные расчёты: квантовый компьютер Helios побил мировой рекорд точности

12:12 19.06.2026 Пт
2 мин
Учёные приблизили наступление эпохи безошибочных постцифровых систем
aimg Ольга Завада
Мощность ИИ и практически идеальные расчёты: квантовый компьютер Helios побил мировой рекорд точности (скриншот: Quantinuum)
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Американские разработчики представили новый 98-кубитный квантовый компьютер Helios. Устройство установило исторический рекорд точности вычислений среди всех коммерческих устройств, доступных на рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interesting Engineering.

Мировой рекорд точности вычислений

Ученые отмечают: главной проблемой современных квантовых систем остается высокий уровень технических ошибок при обработке данных.

В свою очередь, компьютер Helios сумел продемонстрировать беспрецедентную точность на уровне 99,9975% при выполнении однокубитовых операций.

Не менее впечатляющим стал показатель для более сложных двухкубитовых операций, где точность удержалась на отметке 99,921%. На данный момент это самый высокий результат для коммерческого квантового компьютера во всей технологической индустрии.

Такой технологический скачок, подчеркивают ученые, прокладывает прямой путь к созданию полноценных отказоустойчивых (fault-tolerant) квантовых систем будущего.

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Что известно о характеристиках системы Helios?

Новейший квантовый компьютер получил не только рекордные показатели точности, но и сверхмощную аппаратную базу:

Кубиты: система оснащена 98 физическими кубитами.

Логические кубиты: архитектура компьютера содержит 50 логических кубитов, которые непосредственно отвечают за исправление ошибок и надежность вычислений.

Графическая мощность: в корпусе компьютера Helios также установлен самый быстрый в мире графический процессор (GPU), обеспечивающий колоссальную скорость обработки сопутствующих данных.

Создание подобных машин считается следующим и главным рубежом в развитии вычислительной техники. Ведущие научные институты мира, национальные лаборатории и стартапы в США, Великобритании и Китае ведут ожесточенную гонку за построение надежной инфраструктуры для квантовых технологий.

При этом учёные признают, что достижения разработчиков компьютера Helios выводят США на лидирующие позиции в технологическом противостоянии.

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