Экономика Северной Кореи возрождается благодаря России, - Bloomberg
По официальным северокорейским данным, в 2023 году валовой внутренний продукт КНДР вырос на 3,1% по сравнению с годом ранее. Это положило конец трехлетней серии сокращений, зафиксировав наибольший рост с 2016 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Агентство пишет, что рост происходит, поскольку Пхеньян начал продавать оружие России, а также отменил ограничения на границе, введенные в начале мешавшей торговле пандемии Covid-19.
Тяжелая и химическая промышленность возглавила экономический рост, увеличившись на 8,1% по сравнению с годом ранее, сообщил Банк Кореи. Хотя в отчете не сообщается, занимаются ли эти отрасли производством оружия, в нем отмечается увеличение производства первичных металлов, которые могут включать в себя железо, сталь, медь, никель и алюминий.
Реальная ситуация с экономикой КНДР
В то время как экономика Северной Кореи демонстрирует один из самых больших ростов с тех пор, как Ким Чен Ын возглавил режим после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году, страна остается одной из самых бедных в мире. Агентства ООН говорят, что большая часть ее населения страдает от недостатка пищи, лекарств и других предметов первой необходимости.
Валовой национальный доход, измеряющий общее богатство, заработанное отдельными лицами и предприятиями в стране, составил 40,9 триллиона вон (29,5 миллиарда долларов) в Северной Корее в прошлом году, что равняется 60-й части этого показателя в Южной Корее. В прошлом году ВНД на душу населения составил всего 1,6 миллиона вон, что составляет 30% от этого показателя южнокорейцев.
Ракеты из КНДР на поле боя в Украине
Впервые информация о применении Россией северокорейских ракет появилась в январе 2024 года. Координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия закупила у КНДР баллистические ракеты с ударной дальностью до 900 километров и уже использовали для ударов по Украине.
С тех пор информацию о поставках Пхеньяном боеприпасов России подтверждади разные источники.
В мае в Офисе генпрокурора Украины заявляли, что около половины северокорейских ракет, которыми Россия била по Украине, не долетели до цели из-за высокого процента брака.
В июне The Washington Post написала, что Северная Корея могла в течение полугода передать России около 1,6 млн артиллерийских боеприпасов.
В конце июня глава исследовательской организации, отслеживающей оружие, использованное в атаках против Украины с 2018 года, заявил Совету Безопасности ООН о наличии "неоспоримых" доказательств того, что обнаруженные в Украине остатки баллистических ракет были поставлены из Северной Кореи.
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