Северная Корея за полгода могла передать России 1,6 млн снарядов, - WP

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Издание проанализировало данные, полученные некоммерческой организацией по глобальной безопасности C4ADS. Они свидетельствуют, что с августа 2023 по январь 2024 из КНДР в Россию прибыло более 74 тысяч метрических тонн взрывчатки. Грузы были распределены из двух портов на Дальнем Востоке России до 16 объектов преимущественно вдоль западных границ страны вблизи Украины.

Отмечается, что этот вес составляет около 1,6 млн артиллерийских снарядов того типа, который Россия использовала в войне против Украины.

По информации C4ADS, на объектах, куда прибыли грузы, было отмечено, что это боеприпасы, хотя в документации они называются взрывчатыми веществами.

Как отмечает WP, Россия, чьи запасы боеприпасов иссякают, полагается на своих немногих союзников, тогда как изолированная Северная Корея ищет способы заработать деньги. Договор "всеобъемлющее партнерство" между российским и северокорейским диктаторами дает формальные основания для поставок боеприпасов из КНДР в Россию.

Издание добавляет, что Ким Чен Ын обеспечивает самую сильную поддержку Владимиру Путину среди всех мировых лидеров.