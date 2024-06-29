Эксперты предоставили Совбезу ООН "неопровержимые" доказательства использования Россией ракет из КНДР, - AP

Глава исследовательской организации, которая отслеживает оружие, использованное в атаках против Украины с 2018 года, заявил в пятницу Совету Безопасности ООН о наличии «неопровержимых» доказательств того, что обнаруженные в Украине остатки баллистических ракет были поставлены из Северной Кореи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP .

На заседании Совбеза Соединенные Штаты и их западные союзники заявили, что Россия и КНДР нарушили эмбарго ООН на экспорт оружия из Северной Кореи.

Джона Лефф, исполнительный директор Conflict Armament Research, предоставил совету подробный анализ остатков ракеты, ударившей по Харькову 2 января.

По его словам, организация задокументировала двигатель ракеты, ее хвостовую часть и почти 300 компонентов, произведенных 26 компаниями из восьми стран, и определила, что это была ракета либо КН-23, либо КН-24, изготовленная в 2023 году в КНДР.

"Организация пришла к такому выводу, основываясь на уникальных характеристиках ракеты — ее диаметре, различных лопастных приводах, управляющих тягой и траекторией ракеты, узоре вокруг воспламенителя, наличии корейских иероглифов на некоторых компонентах ракеты, а также других знаках и компонентах, относящихся к более раннему периоду до 2023 года", - сказал єксперт.

«После первоначальной документации наши команды проверили еще три идентичные ракеты КНДР, которые поразили Киев и Запорожье в начале этого года», — сказал Лефф.

Они также заметили дополнительные обычные вооружения, в том числе артиллерийский снаряд производства 1977 года, «который был захвачен на линии фронта и ранее не наблюдался на поле боя в Украине". Этот снаряд также был произведен в КНДР и мог быть частью недавней крупной партии боеприпасов.

Совет обсудил незаконные поставки оружия из Северной Кореи по запросу Франции, Японии, Южной Кореи, Великобритании и США.

Глава ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу сообщил Совету в пятницу, что до истечения срока ее мандата группа экспертов рассматривала отчет Украины об обломках ракет, которые она обнаружила «после информации о баллистических ракетах малой дальности, произведенных в КНДР и используемых российскими вооруженными силами в Украине".

Хотя мандат экспертов, который был продлен с 2009 года, усилиями России был прекращен, Накамицу сказал, что комитет Совета Безопасности, ответственный за мониторинг реализации санкций против КНДР, «продолжает свою работу и будет контролировать соблюдение санкционного режима».

Представитель США сказал, что независимые выводы исследовательской организации Леффа подтверждают отчеты из открытых источников. Он также заявил, что помимо десятков ракет, переданных России Снверной Кореей, она также незаконно переправила более 11 тысяч контейнеров с боеприпасами.